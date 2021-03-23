شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف أسرية تؤجل وصول حمزة المثلوثي إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق إلى القاهرة ليوم الخميس المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم.
يأتي تأخر اللاعب في العودة بسبب ظروف أسرية خاصة، وحصل المثلوثي على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة. ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الجزائر.
وشارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
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