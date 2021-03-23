شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف أسرية تؤجل وصول حمزة المثلوثي إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق إلى القاهرة ليوم الخميس المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم.

يأتي تأخر اللاعب في العودة بسبب ظروف أسرية خاصة، وحصل المثلوثي على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة. ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الجزائر.

وشارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.