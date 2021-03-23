اخبار الرياضه

ظروف أسرية تؤجل وصول حمزة المثلوثي إلى الزمالك

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف أسرية تؤجل وصول حمزة المثلوثي إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق إلى القاهرة ليوم الخميس المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم.

يأتي تأخر اللاعب في العودة بسبب ظروف أسرية خاصة، وحصل المثلوثي على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة. ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الجزائر.

وشارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا