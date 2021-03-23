شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك تعليقًا على تدريب الحراس: "ممنوع المرور".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى رباعي حراسة مرمى، محمد أبو جبل، محمد عواد، أحمد نادر السيد، وسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس، فيما يغيب محمود جنش عن التدريب بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

وركز المدرب البرازيلي خلال التدريبات على سرعة رد الفعل، وقام بتصحيح أخطاء الحراس وتوجيه التعليمات لهم خلال المران، وأشاد بالمستوي الفني للحراس الأربعة وتحديدا محمد أبو جبل الذي يستعد اوليفيرا لاعادته للتشكيل الأساسي مرة اخرى بعد تألقه في التدريبات.

ونشرت الصفحة الرسمة للزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا لتدريب حراس المرمى وعلقت عليه: "ممنوع المرور" فى إشارة إلى تألق الحراس الأربعة فى التدريب والنجاح فى التصدى للعديد من المحاولات على مرماهم.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.



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أحمد نادر السيد



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