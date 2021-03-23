شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة مديرا فنيا للمقاصة وتشكيل الجهاز المعاون.. والإعلان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي المقاصة أن إدارة النادي استقرت على محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب عام الأهلي السابق في جهاز الهولندي مارتن يول، على تولي القيادة الفنية للمقاصة خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لتدريب الإسماعيلي منذ أيام قليلة.

وأكد المصدر أن عظيمة وافق على تدريب المقاصة، ولكنه ينتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد معه في الأسبوع القادم بعد عودته من ألمانيا، وبعد إجراء المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا قبل مغادرة ألمانيا والعودة للقاهرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيتكو من عظيمة مدير فني وطارق حجاج وإسلام عادل مدربين ومخطط أحمال تونسي سيصطحبه معه عظيمة لمساعدته في تدريب الفريق الفيومي.

وكان مسئولو المقاصة قد فتحوا خط مفاوضات مع دفيفد سيزا مدرب عام الأهلي السابق في جهاز السويسر رينيه فايلر، ولكن مطالب المدرب دفعت إدارة المقاصة للتراجع عن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي والاستقار على تكليف عظيمة بتدريب الفريق الفيومي.

وأكد مصدر أن ميل الإدارة إلى عظيمة لرغبتهم في تكرار تجربة إيهاب جلال، والذي كانت بصمته ونجاحاته في الكرة المصرية من بوابة الفريق الفيومي، حيث يرغبون في اكتشاف مدربين أصحاب كفاءة فنية بعيدا عن المطروحين في شوق المدربين المصري.