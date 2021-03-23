شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة: وليد سليمان جاهز طبيًّا للمشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان لاعب الفريق، من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية وتحت تصرف الجهاز الفني، قبل رحلة الفريق المقبلة إلى السودان لمواجهة المريخ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية سواء في الجزء البدني أو تدريبات الكرة قبل سفر الفريق إلى الكونغو، وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للوجود مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

فى الوقت نفسه ،قال أحمد أبو عبلة، إن محمد محمود لاعب الفريق، أمامه فترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر على الأكثر للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدا أن محمد محمود يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه، حيث قطع مراحل جيدة إلى الآن في طريق عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة. وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في الركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق. فيما أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن محمود وحيد لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية بعد ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن محمود وحيد يؤدي البرنامج العلاجي والتأهيل الخاص به بشكل منتظم، وقطع مرحلة جيدة في طريق العودة إلى المشاركة في المران الجماعي مع الفريق. وكان محمود وحيد قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ ‏مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل ‏عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.‏