أبو عبلة: وليد سليمان جاهز طبيًّا للمشاركة مع الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة: وليد سليمان جاهز طبيًّا للمشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان لاعب الفريق، من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وانتظامه في التدريبات الجماعية.
وقال أبو عبلة إن وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية وتحت تصرف الجهاز الفني، قبل رحلة الفريق المقبلة إلى السودان لمواجهة المريخ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وشارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية سواء في الجزء البدني أو تدريبات الكرة قبل سفر الفريق إلى الكونغو، وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للوجود مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
فى الوقت نفسه ،قال أحمد أبو عبلة، إن محمد محمود لاعب الفريق، أمامه فترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر على الأكثر للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدا أن محمد محمود يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه، حيث قطع مراحل جيدة إلى الآن في طريق عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.
وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في الركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق.
فيما أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن محمود وحيد لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية بعد ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن محمود وحيد يؤدي البرنامج العلاجي والتأهيل الخاص به بشكل منتظم، وقطع مرحلة جيدة في طريق العودة إلى المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.
وكان محمود وحيد قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.
وأجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.