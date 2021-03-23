موسيمانى يقود مران الأهلي بعد العودة من جنوب أفريقيا .. وتصعيد 12 ناشئا

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يقود مران الأهلي بعد العودة من جنوب أفريقيا .. وتصعيد 12 ناشئا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد عودته من جنوب إفريقيا، ليبدأ التحضير لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان موسيماني قد منح الفريق راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراة فيتا كوب، بعد توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية، ثم توجه مع جهازه المعاون إلى جنوب إفريقيا قبل أن يعود لقيادة مران الأهلي اليوم.
صعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت عصر اليوم على ملعب «التتش».
وجاء قرار تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين بسبب انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للأجندة الدولية خلال الفترة الحالية.
وشارك أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات الحراس مع علي لطفي، تحت إشراف يانكون ميشيل.
واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.
وأجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.