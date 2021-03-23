شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يقود مران الأهلي بعد العودة من جنوب أفريقيا .. وتصعيد 12 ناشئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد عودته من جنوب إفريقيا، ليبدأ التحضير لمواجهة ‏المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ‏ وكان موسيماني قد منح الفريق راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراة فيتا كوب، بعد توقف ‏المسابقات بسبب الأجندة الدولية، ثم توجه مع جهازه المعاون إلى جنوب إفريقيا قبل أن يعود لقيادة مران الأهلي ‏اليوم.‏

صعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت عصر اليوم على ملعب «التتش».

وجاء قرار تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين بسبب انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للأجندة الدولية خلال الفترة الحالية.

وشارك أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات الحراس مع علي لطفي، تحت إشراف يانكون ميشيل.

واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.

وأجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ ‏مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل ‏عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.‏