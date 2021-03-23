شكرا لقرائتكم خبر عن المران المسائي للدراويش..زيارة سعفان الصغير وتدريبات تأهيلية للخماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول للاسماعيلى ، مرانه المسائى اليوم على الملعب الفرعى تحت القيادة الفنية لايهاب جلال ،وبدأ المران بمحاضرة استمرات ١٠ دقائق تبعها مجموعة من تدريبات الاحماء ثم مران بدنى بطول الملعب ، وذلك لرفع معدلات اللياقة تزامنا مع توقف مسابقة الدورى العام .

وقد ادى خماسي الإسماعيلي محمد الشامى وعماد حمدى ومحمد بيومي ومروان صحراوى ومحمد هاشم التدريبات التأهيلية ، بينما خاض عبد الرحمن مجدى تدريبات خاصة مع طبيب الفريق .

اما حراس المرمى فقد أدوا بعض التدريبات تحت قيادة مصطفى كمال مدرب الحراس .

ومن جانبه حرص سعفان الصغير مدرب الحراس السابق على مؤازرة الفريق وتهنئة الجهاز الفنى الجديد .

وفى نفس السياق حرص ايهاب جلال على استمرار الثلاثى محمد نصر ومحمد عبد السميع وعمرهنيدى مع الفريق خلال الفترة القادمة .