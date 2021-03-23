شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أكبر فوز حققه منتخب مصر فى تاريخه على اليمن 14 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مواجهة مهمة وقوية أمام كينيا يوم الخميس المقبل فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم التأهل للكان.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

ونرصد فى السطور التالية أكبر انتصارات حققها المنتخب الوطنى عبر تاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة:

– الفوز الأكبر لمنتخب مصر في تاريخه كان على حساب اليمن بنتيجة (14/0) بالقاهرة بمنافسات دورة الألعاب العربية عام 1954.

– الفوز على السعودية بنتيجة (13/0) بدورة الألعاب العربية بالمغرب عام 1961.

– الفوز بنتيجة (10/0) على حساب كوريا الجنوبية بدورة الألعاب الأوليمبية عام 1964 بطوكيو.

– الفوز على ليبيا بنتيجة (10/2) بدورة الألعاب الأوليمبية 1953 بالقاهرة.

– الفوز على المنتخب الكويتي (8/0) بدورة الألعاب العربية بالمغرب 1961.

– الفوز على ليبيا بنتيجة (8/0) بدورة الألعاب العربية بالقاهرة عام 1965.

– الفوز على سوريا بنتيجة (8/0) بدورة ألعاب البحر المتوسط 1951 بمصر.

– الفوز على منتخب اثيوبيا بنتيجة (8/1) بتصفيات أمم أفريقيا 1998.

– الفوز على فلسطين بنتيجة (8/1) بدورة الألعاب العربية 1953 بمصر.

– الفوز على ناميبيا بنتيجة (8/2) بتصفيات كأس العالم 2002 بملعب الاسكندرية.