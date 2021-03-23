شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف موسيماني من عودة لاعب الأهلي المُعار لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مزيداً من الوقت من أجل الحكم على مستوى بعض لاعبي الفريق المُعارين ومنهم أحمد عبد القادر حمدي مهاجم الفريق المُعار لنادي سموحة.

ويرغب موسيماني في عدم التسرّع في الحكم بشأن عودة مهاجم الفريق الصاعد والمعار لسموحة، موضحاً أنه ينتظر انتهاء الموسم الجاري حتى يتم الحكم على "حمدي" بشكل دقيق.

ورغم أن أحمد عبد القادر يقدم عروض جيدة مع سموحة جعلته ينضم للمنتخب الإولمبي مؤخراً إلا أن الأمر لم يُحسم بالنسبة للمدير الفني الذي يرى إنه من الفضل عدم التسرّع في هذا الملف.

من ناحية أخرى ، أصرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على موقفها في ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق الأحمر، وتوفير بديل جاهز لمحمد الشناوي يكون بنفس إمكانيات الأخطبوط خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن حراسة العرين الأحمر من المراكز المستهدفة للتدعيمات الصيفية من قبل لجنة التخطيط والتي يرأسها محسن صالح.

ورغم أن موسيماني قال أن الفريق لا يحتاج تدعيم مركز حراسة المرمى الصيف المقبل بدعوى أن الأهلي يضم حراس مرمى على مستوى عالً من الكفاءة والقدرات الفنية العالية إلا أن لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح أصرت على ضرورة تدعيم هذا المركز على وجه السرعة.

وشدد المصدر على أن لجنة التخطيط بالأهلي عرضت 3 حراس مرمى على بيتسو موسيماني المدير الفني لاختيار أحدهما في الانضمام للقلعة الحمراء، وهم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ومحمود جاد حارس مرمى إنبي، بحيث تكون المفاضلة بين الثلاثي فيمن ينضم للأهلي في الصيف المقبل.