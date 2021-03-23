شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدرب ليفركوزن الالمانى بسبب سوء النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، بيتر بوس مدربه بسبب سوء النتائج، وأسند مهمة تدريب الفريق إلى هانس وولف.



وذكر النادي في بيان أنه يهدف إلى تحقيق تحول في نتائج الفريق من أجل حسم المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.



وكان الهولندي بيتر بوس قد تولى تدريب ليفركوزن في عام 2019، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الألماني (بوندسليجا) ليفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.



وحقق ليفركوزن بداية جيدة في الموسم الجاري لكن نتائجه تراجعت في الفترة الأخيرة ليتراجع الفريق إلى المركز السادس بجدول البوندسليجا، وخسر الفريق مباراته الماضية أمام هيرتا برلين 0-3، الأحد.