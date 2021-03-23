شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مارادونا يحصل على الجنسية الأرجنتينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضحت وزارة الخارجية في بوينس آيرس، إن دييجو جونيور، نجل الراحل دييجو أرماندو مارادونا نجم كرة القدم الأرجنتيني، سيحصل على الجنسية الأرجنتينية في 25 مارس الجاري.

وأعرب دييجو جونيور (34 عاماً) الصحافي الرياضي ومدرب كرة القدم والأب لطفلين، رسمياً عن رغبته في الحصول على جنسية والده.

وفي الأرجنتين، ينص القانون على أن أبناء المواطن الأرجنتيني المولودين في الخارج يمكنهم اختيار اكتساب الجنسية.

ولعب دييجو مارادونا معظم مسيرته الكروية في أوروبا، مع برشلونة الإسباني، ولكن بشكل خاص في إيطاليا لمدة ثماني سنوات من 1984 إلى 1992 مع نابولي، حيث يحمل الملعب اسمه الآن.

وقال دييجو جونيور في بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأرجنتينية: «لقد كان واضحًا لي دائمًا أنني 50% من نابولي و 50% أرجنتيني. لطالما كانت لدي الرغبة والأمل في إضفاء الطابع الرسمي على انتمائي الأرجنتيني، وبالنسبة لي، هذا مصدر فخر كبير وعاطفة وأنا أعلم، أن والدي سيكون أيضاً فخوراً جداً».



و ولد دييجو جونيور في 20 سبتمبر 1986، وهو الأكبر من بين خمسة أشقاء اعترف بهم مارادونا مع دالما (33 عاماً) وجيانا (32 عاماً) من زوجته السابقة كلاوديا فيلافينيي، وجانا (24 عاماً) من فاليريا سابالين، ودييجو فرناندو (7 سنوات) نجل فيرونيكا أوجيدا.