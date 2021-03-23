شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحصن الزمالك من رحيل ساسي وبن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ المدرب الفرنسي كارتيرون في تحصين الفريق الكروي الاول بالقلعة البيضاء تحسبا لرحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع والمغربي اشرف بن شرقي لاعب الوسط المهاجم عن الفريق بداية الموسم المقبل.

وفشلت اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز في إقناع اللاعب التونسي بتمديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين في ظل عدم الإتفاق على المقابل المالي الذي سيتقاضاه اللاعب التونسي.

وفي الوقت الذي بدأ فيه كارتيرون تحصين الفريق الابيض بترشيح عدد من اللاعبين للتعاقد معهم تحسبا لرحيل العناصر الاساسية للفريق حتى لايفشل المدرب الفرنسي في مهمته التي تولى القيادة الفنية من أجلها على رأسها المنافسة على لقب الدوري الممتاز وكأس مصر، بجانب التمسك بأمل التأهل لنصف نهائي دوري الابطال رغم صعوبة المهمة.

ومن بين هؤلاء اللاعبين حسام حسن لاعب سموحه واحمد رفعت لاعب المصري ورزاق سيسيه مهاجم الغتحاد السيكندري فضلا عن ضم مهاجم افريقي سوبر خلال الفترة المقبلة.