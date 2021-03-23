شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتمسك باصطحاب أيمن أشرف الى كينيا والأهلي يترقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بفقيادة حسام البدرى على سفر أيمن أشرف لاعب الأهلي، مع بعثة منتخب مصر إلى كينيا، استعدادًا لمواجهة الأخير بعد غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر أيمن أشرف مع بعثة المنتخب داخل الطائرة الخاصة التي تسافر بها البعثة إلى كينيا، بعدما كان اللاعب يشكو من خشونة في الركبة لم يتدرب على إثرها مع باقي اللاعبين أمس واكتفى بالتأهيل.

وكان مصدر بالمنتخب قد أكد أن أيمن أشرف قد يشارك أمام كينيا في ظل تحسن حالته بصورة كبيرة، وسيتم حسم موقف صاحب الـ29 عامًا خلال الساعات القليلة المقبلة

وفضل الجهاز الفني للمنتخب اصطحاب اللاعب إلى كينيا حتى يطمئن على حالته ويتابعه عن قرب، والتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبوالعلا حول إمكانية مشاركته من عدمه.

ويستعد الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 مار الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

ويتصدر منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام البدري، مجموعته برصيد 8 نقاط من فوزين على توجو وتعادلين مع كينيا وجزر القمر.