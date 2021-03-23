شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات بطولة العالم للسلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، باللجنة المنظمة لبطولتي العالم للناشئين والشباب المقرر إقامتها بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من ٣-١١ ابريل القادم .

تناول الاجتماع استعراض كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق ومواعيد البطولتين والترتيبات الخاصة بالصالات المغطاة، والأدوات والتجهيزات الخاصة بالمباريات، وفنادق الإقامة والإعاشة وإجراءات الوصول، وصولاً للفنادق والملاعب وحتي المغادرة، وبرنامج حفلتي الافتتاح والختام، والنقل التلفزيوني، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمشاركين في البطولة للوقاية من ڤيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة .

اطمأن الدكتور أشرف صبحي على جاهزية كافة الاستعدادات من منشآت رياضية، وفنادق، واستعدادات صحية وطبية للمنتخبات والوفود المشاركة في بطولة العالم للسلاح بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية .

وذكر وزير الشباب والرياضة أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية على أعلى مستوى من الدقة والصرامة وهو ما نال شهادة المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية خلال نجاح مصر في استضافتها للبطولات العالمية والقارية في الآونة الأخيرة .

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم للرياضة والبطولات العالمية التي تقام على أرض مصر بدليل الطفرة الإنشائية للبنية التحتية الرياضية المصرية التي وضعت مصر في مقدمة دول العالم لإقامة الأحداث والبطولات والفعاليات العالمية .

من جانبه، وجه عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح الشكر لوزير الرياضة والدولة المصرية، مشيداً بجهود الوزارة في الدعم المقدم على كافة الأصعدة والأمور المتعلقة بإستضافة مصر للبطولة، موضحاً أن أول بطولة العالم للسلاح للناشئين التي تقام في مصر هي الأولي من نوعها على مستوي العالم في هذا التوقيت الحرج الذي يمثل فيه فيروس كورونا عاملاً أساسياً في إلغاء وتأجيل العديد من البطولات .

وطالب باستثمار النجاح الذي حققته الدولة في تنظيم بطولتي العالم لليد والرماية، لافتاً إلى تأكيد مشاركة 78 دولة حتي الآن ومشاركة 1079 لاعبا ببطولة العالم للسلاح.