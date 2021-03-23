شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد يوضح سبب ارتداء محمد صلاح «تي شيرت» التدريب بدون رعاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة أن ارتداء محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ملابس التدريب بدون رعاة «الجبلاية» كان بسبب تأخر تسلم الملابس الجديدة لمعسكر المنتخب بالرعاة الحاليين.

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: لا توجد أزمة مع صلاح بشأن رعاة المنتخب الوطني ، لافتا إلى أن «مو» من أكثر اللاعبين التزاما برعاة المنتخب.

وأوضح رئيس بعثة المنتخب الوطني في كينيا أن محمد الشناوي حارس المرمى لم يرتد هو الآخر ملابس التدريب بالرعاة الجدد لكن لم يتحدث أحد عنه بسبب تركيز السوشيال ميديا على صلاح.

ويلتقي منتخب مصر نظيره كينيا يوم الخميس المقبل في اطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا والممقرر إقامتها بالكاميرون.