شكرا لقرائتكم خبر عن سان جينان الفرنسي يمدد تعاقد لاعبة الأهلي لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي سان جينان الفرنسي تمديد عقد اللاعبة النادي الأهلي لكرة اليد رحاب جمعة لمدة عام اخر، لينتهي في 2022.

وعلقت رحاب جمعة عبر صفحتها على «فيس بوك»: «الحمد لله فضلك كبير وعظيم عليا يارب، مضيت سنة كمان».

كما نشرت الصفحة الرسمية للنادي على «فيس بوك» إعلان تمديد عقد البطلة المصرية، هدافة فريق سان جينان الفرنسي.

رحاب جمعة - لاعبة كرة يد

وتعد رحاب جمعة أصغر محترفة مصرية في كرة اليد، التي بدأت رحلة كفاحها من نادي ناصر ومركز شباب الساحل وصولًا للنادي الأهلي، ثم الاحتراف في نادي فينيسيل في الدنمارك لتثبت جدارتها وتتم إعارتها لنادي بونسلو الدنماركي، وتمكنت من الحصول على لقب اللاعبة الأكثر تهديفًا في العديد من المباريات.

كما ضمها نادي ACH الفرنسي وحققت خلال موسم واحد مركز ثاني هدافة على مستوى البطولة الفرنسية لكرة اليد، حتى التحقت بنادي سامبر، ثم ناديها الحالي سان جينان الفرنسي.

وعن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بخصوص تجنيس اللاعبة، أكدت رحاب جمعة لـ«المصري اليوم»: «أنا مصرية ومتجنستش زي ما الكلام منتشر، أنا بالفعل أتعرض عليا لكن رفضت التجنيس».

رحاب جمعة - لاعبة كرة يد