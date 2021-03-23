تشديد القواعد الاحترازية في البوندسليغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

شددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" القواعد الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس ​كورونا​ المستجد.



وقررت الرابطة فرض إجراء الاختبارات السريعة مع إمكانية إقامة معسكرات تدريب خاضعة للحجر الصحي اعتبارا من أول نيسان المقبل.

وذكرت الرابطة انه تقرر إلزام الأندية الـ36 بالدرجتين الأولى والثانية، بإجراء الفحوص السريعة مع كل جلسة تدريبية ومع كل رحلة سفر.

ويطبق ذلك بالمناطق التي يزيد فيها معدل الإصابات الأسبوعية على 35 حالة لكل 100 ألف شخص.

واضافت أن هذا القرار سيتخذ قبل 8 أيام من بدء هذه المعسكرات.

يذكر أن الدوري الألماني كان أول مسابقة رياضية تستأنف منافساتها في العام الماضي بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا.