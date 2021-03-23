اخبار الرياضه

تشديد القواعد الاحترازية في البوندسليغا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشديد القواعد الاحترازية في البوندسليغا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

شددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" القواعد الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس ​​ المستجد.

وقررت الرابطة فرض إجراء الاختبارات السريعة مع إمكانية إقامة معسكرات تدريب خاضعة للحجر الصحي اعتبارا من أول نيسان المقبل.

وذكرت الرابطة انه تقرر إلزام الأندية الـ36 بالدرجتين الأولى والثانية، بإجراء الفحوص السريعة مع كل جلسة تدريبية ومع كل رحلة سفر.

ويطبق ذلك بالمناطق التي يزيد فيها معدل الإصابات الأسبوعية على 35 حالة لكل 100 ألف شخص.

واضافت أن هذا القرار سيتخذ قبل 8 أيام من بدء هذه المعسكرات.

يذكر أن الدوري الألماني كان أول مسابقة رياضية تستأنف منافساتها في العام الماضي بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا