تشيلويل: قادرون على الفوز بلقب دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

أشار اللاعب بن ​تشيلويل​ إلى أن إمكانية الفوز بلقبين هذا الموسم ضمن أهداف لاعبي ​تشيلسي​ حيث يواصلون الازدهار تحت قيادة جديدة.



وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان تشيلسي إنهاء الموسم بجائزتين، قال تشيلويل: "هذا ممكن بنسبة 100 في المائة. نحن في كلتا البطولتين ونلعب بشكل جيد، لكن هذا ليس بالشيء الذي نتحدث عنه. ولكن في الوقت الحالي، نحن نأخذ الأمر أسبوعًا بعد أسبوع وقد أوضح لنا المدرب ما نحتاج إلى القيام به".

وأضاف: "علينا أن نستمر في التحسن في التدريبات والدخول في كل مباراة بنفس العقلية التي كنا عليها".