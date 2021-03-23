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ايمري يشيد بلاعب فياريال فويث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

اشاد اوناي ​ايمري​ مدرب فريق ​فياريال​ الاسباني بمستوى الأرجنتيني خوان ​فويث​ نجم وسط فياريال وذلك منذ وصوله لإسبانيا، حيث يتميز الارجنتيني باللعب في اكثر من مركز.

وانتقل فويث (23 عاما)، من توتنهام الإنكليزي إلى صفوف فياريال على سبيل الإعارة.

واصبح الارجنتيني الشاب من العناصر الاساسية في تشكيلة الغواصات الصفراء، حيث خاض 25 مباراة رسمية هذا الموسم.

واعترف إيمري بأن قدرة فويث على اللعب في أكثر من مركز كانت أحد العوامل التي حسمت إتمام الصفقة، حيث قال:" كانت قدرته على اللعب في عدة مراكز مهمة للغاية، فضلا عن إجادته فيها جميعا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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