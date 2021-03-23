كاسانو: رونالدو لم يعد كما كان قبل 4 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

لفت اللاعب السابق أنتونيو كاسانو إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ ليس اللاعب "الذي كان عليه قبل أربع سنوات"، ويمثل "مشكلة كبيرة" لأندريا بيرلو.



وقال كاسانو: "تخلص يوفنتوس من ماسيميليانو أليغري الذي أنتج أفضل كرة قدم في إيطاليا خلال العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية وكانت مشكلته الكبرى هي كريستيانو رونالدو. وهي المشكلة نفسها لماوريسيو ساري وبيرلو. ولا يزال لديك كريستيانو رونالدو كحاجز لذلك".

وأضاف: "إذا اخترت مسار لعب معين كرة القدم، فإن رونالدو ليس جيدًا. إنه شخص يجب أن تعطي الكرة له ويسجل، ويفكر في سجلاته. رونالدو ليس كما كان قبل أربع سنوات".