كوتينيو يصل الدوحة لاجراء فحوصات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

وصل الدولي البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ نجم وسط برشلونة الاسباني الى ​الدوحة​ وذلك لإجراء فحوصات مكثفة، وأخذ المشورة الطبية بشأن إصابته التي أبعدته عن صفوف البلوغرانا منذ فترة طويلة.



وكان كوتينيو قد تعرض لإصابة في ركبته اليسرى خلال مواجهة إيبار في الجولة 16 من الليغا، قبل أن يخضع لجراحة ناجحة في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة، حيث أعلن برشلونة غيابه لمدة 3 أشهر.

وتعرض كوتينيو لانتكاسة في الفترة الأخيرة، مما اضطره للسفر إلى الدوحة للخضوع لفحوصات جديدة، ضمن خطة تعافيه.

وكان آخر لاعب من النادي الكتالوني قد سافر إلى الدوحة للعلاج في مستشفي سبيتار هو قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي.