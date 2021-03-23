اوديغارد: سنرى ما سيحدث هذا الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

تحدث لاعب ​فريق ريال مدريد الاسباني​، الشاب ​النروج​ي ​مارتن اوديغارد​ المعار حالياً لصفوف فريق ​ارسنال​ الانكليزي عن مستقبله.



وقال اوديغارد:" لم أفكر فيما سيحدث في الصيف، الصفقة مع أرسنال حتى نهاية الموسم وسنرى ما سيحدث هذا الصيف، لقد قلت أشياء قبل ذلك ما زلت أقف من أجلها، الاستقرار والتنمية هي الكلمات الأساسية."

واضاف اوديغارد:" لدي علاقة جيدة جداً مع ​ارتيتا​، إنه لا يصدق، لدي الكثير لأتعلمه منه، أنا فقط بحاجة إلى الانتباه له دائماً، إنه رائع."

وتابع اوديغارد:" أشعر أنني تكيفت بسرعة وفهمت كيف يلعب ارسنال، كنت أفتقر إلى اللياقة البدنية والثقة بالنفس، وكلما لعبت المزيد من المباريات أصبحت أفضل إنه منحنى صاعد."