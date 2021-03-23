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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوديغارد: سنرى ما سيحدث هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021
تحدث لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، الشاب النروجي مارتن اوديغارد المعار حالياً لصفوف فريق ارسنال الانكليزي عن مستقبله.
وقال اوديغارد:" لم أفكر فيما سيحدث في الصيف، الصفقة مع أرسنال حتى نهاية الموسم وسنرى ما سيحدث هذا الصيف، لقد قلت أشياء قبل ذلك ما زلت أقف من أجلها، الاستقرار والتنمية هي الكلمات الأساسية."
واضاف اوديغارد:" لدي علاقة جيدة جداً مع ارتيتا، إنه لا يصدق، لدي الكثير لأتعلمه منه، أنا فقط بحاجة إلى الانتباه له دائماً، إنه رائع."
وتابع اوديغارد:" أشعر أنني تكيفت بسرعة وفهمت كيف يلعب ارسنال، كنت أفتقر إلى اللياقة البدنية والثقة بالنفس، وكلما لعبت المزيد من المباريات أصبحت أفضل إنه منحنى صاعد."