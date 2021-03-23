شاو: فقدت ثقتي بنفسي تحت قيادة مورينيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

كشف اللاعب لوك ​شاو​ أن فترة اختباره تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد تركته "بلا ثقة".



وقال شاو: "لا أريد أن أظهر كما لو كنت طفلاً صغيرًا لا أستطيع التعامل مع التعرض للضغط لأنك في نادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد ستكون دائمًا تحت الضغط وتحت الأضواء. هذا يجعلك أقوى عقليا".

وأضاف: "لكن لم يكن لدي أي ثقة في ذلك الوقت. كنت أفقد إيماني. أعتقد أن هذا ما تغير مع سولسكاير. لقد أدارني بشكل صحيح واستعدت ثقتي وأنا أستمتع حقًا في الوقت الحالي. بالنسبة لي، هما أكبر شيئين تحتاجهما على أرض الملعب. أنت بحاجة إلى هذا الإيمان بقدرتك على الأداء على أعلى مستوى. أشعر أن لدي ذلك الآن".