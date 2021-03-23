سان جيرمان يدخل الصراع على لاعب برشلونة المعار 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن نادي باريس ​سان جيرمان​ قد دخل الصراع للحصول على البرازيلي إيمرسون لاعب برشلونة المُعار إلى ريال ​بيتيس​.



ووقع النادي الكتالوني عقدًا مشتركاً مع ريال بيتيس بعد انضمام إيمرسون من أتلتيكو مينيرو البرازيلي مقابل 12 مليون يورو، ووافق كلاهما على دفع 6 مليون يورو، وأن يلعب البرازيلي في النادي الأندلسي حتى حزيران 2021.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فان النادي الباريسي يرغب في ضم اللاعب لتدعيم مركز الظهير، خاصة وأن إيمرسون يمكنه اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

واضافت الصحيفة، ان البي اس جي سيستغل تألق الاميركي الشاب ديست مع البرشا من اجل ضم الظهير البرازيلي خاصة انه سيواجه صعوبة في الحصول على مركز اساسي في تشكيلة المدرب كومان.

ويستعد سان جيرمان لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو لضم البرازيلي الذي ينال اهتمام ميلان وباير ليفركوزن.