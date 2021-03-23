شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الزمالك و مولودية الجزائر ..نتائج الفرق المصرية مع المغربى نور الدين الجعفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر الجزائرى يوم 3 أبريل المقبل فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية .

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا المغربى نور الدين الجعفرى ، والذى تٌعد مباراة الزمالك ليست المباراة الأولى التى يتولى إدارتها لفريق مصرى ، فقد سبق له تحكيم مباريات للأهلى و المقاولون و الاسماعيلى و الزمالك أيضا .

مباراة الزمالك و مولودية الجزائر هى المباراة الثانية التى يحكمها نور الدين للأبيض، حيث سبق و أدار مواجهة الزمالك أمام أهلى طرابلس الليبى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا نسخة 2017، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وفى عام 2018 أدار الجعفرى لقاء الأهلى مع الوصل الاماراتى بالبطولة العربية فى دور الـ 16 وخسرها الأحمر، وفى نفس العام التقى المصرى البورسعيدى مع مونانا الجابونى بدور الـ 32 من الكونفدرالية وفاز الفريق البورسعيدى 2\1 .

وقاد نور الدين الجعفرى مباراة الاسماعيلى مع القطن الكاميرونى بالدور التمهيدى من دورى أبطال افريقيا عام 2019 ، و تغلب الدراويش بهدفين نظيفين .

وأخر ظهور للمغربى نور الدين الجعفرى فى إدراة مباريات للأندية مصرية كان لقاء المقاولون العرب والنجم الساحلى بالدور التمهيدى من الكونفدرالية ، و التى خسرها المقاولون بهدفين مقابل هدف بالاضافة إلى طرد الشيمى لاعب ذئاب الجبل .