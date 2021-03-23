شكرا لقرائتكم خبر عن "مصحف" صلاح وفيديوهات افشة وجلسة معوض وتريزيجيه .. أبرز لقطات المنتخب فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجهت بعثة منتخب مصر الأول، إلى العاصمة الكينية نيروبي عصر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، حيث تعددت المشاهد بين لاعبى منتخب مصر أثناء تواجدهم فى مطار القاهرة، قبل السفر إلى كينيا، حيث حرص الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي علي تلاوة القران الكريم خلال تواجده في الطائرة ، بينما عقد سيد معوض مدرب المنتخب جلسة خاصة مع محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي .



صلاح والمصحف



صلاح مع افشة



مصطفي فتحي وترزيجيه والنني

كما دخل محمد صلاح فى وصلة من الهزار مع محمد مجدي افشة لاعب الاهلي بعد مشاهدة بعض الفيديوهات على المحمول الخاص به ، وحرص نجم ليفربول علي الالتزام بارتداء الكمامة خلال تواجده في المطار ، بينما ظهرت الابتسامة بشكل معتاد علي سيد معوض خلال تواجده في الطائرة ، فيما دخل باقى اللاعبون فى مناقشات وأحايث جانبية فى المطار قبل السفر، وحرص عدد من اللاعبين علي التقاط صور جماعية داخل الطائرة الخاصة .



جلسة تريزيجيه ومعوض



صلاح

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - عبد الله جمعة- أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

معوض وايمن طاهر