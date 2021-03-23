شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يغيب عن مواجهة سموحة فى دورى السلة بسبب الاشتباه بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتغيب على هاشم المدير الفنى لفريق سلة الاهلى سيدات عن قيادة الفريق اليوم أمام سموحة فى الجولة الـ 13 من بطولة دورى السوبر لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن، بسبب الإشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقود الفريق اليوم باقى الجهاز بقيادة كريم عبد المنعم و أحمد ابراهيم ، على أن يخضع على هاشم لمسحة كورونا للاطمئنان على حالته الصحية سواء بتأكد الإصابة أو تجاوز الأمر.

ويحتل الاهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب دورى السوبر للمراكز من الاول الى الثامن ، برصيد 21 نقطة ، بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 9 وخسر فى 3 مباريات ، بينما يقع سموحة فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة ، فاز فى 5 وخسر فى 7 مباريات .

ويتصدر سبورتنج جدول ترتيب الدورى ، برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة ، بالفوز فى كل المباريات التى خاضها ، بينما يأتى الجزيرة فى المركز الثالث .

كما يلتقى اليوم أيضا الشمس مع سبورتنج ، و الجزيرة مع التأمين، بينما الصيد يواجه هليوبوليس .