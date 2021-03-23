7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء ، 23 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،مباراة منتخب مصر أمام كينيا بدون جمهور،الزمالك يغلق باب العروض أمام نجومه للحفاظ على آمال أفريقيا .

الزمالك يغلق باب العروض أمام نجومه للحفاظ على آمال أفريقيا

أغلق مسئولو نادي الزمالك، باب العروض أمام كافة نجوم الفريق الكروي، بعدما شهدت الأيام الماضية، حديث البعض عن تلقيه عروض للرحيل عقب نهاية الموسم الحالي ليكون رد مسئولي البيت الأبيض بضرورة غلق هذا الملف نهائيا والتركيز في مواجهات الفريق المتبقية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حفاظا على آمال التأهل للدور المقبل، حال تحقيق الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في الجولتين الخامسة والسادسة وخسارة المولودية أمام الترجي بالجولة الأخيرة.

مباراة منتخب مصر أمام كينيا بدون جمهور

تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من نظيره الكينى بإقامة مباراة المنتخبين الخميس المقبل فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بدون جمهور، التزاما من الجانب الكينى بتعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بتنفيذ الإجراءات الإحترازية فى المباريات للوقاية من فيروس كورونا.

الننى وتريزيجيه ينضمان لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا

اكتملت صفوف منتخب مصر الأول بوصول جميع اللاعبين وآخرهم محمد الننى ومحمود تريزيجيه لاعبا أرسنال ووست هام الإنجليزيين، اللذين انضما خلال الساعات الماضية وخضعا لمسحة كورونا قبل السفر مع الفراعنة إلى كينيا فى الثالثة عصر اليوم.

من المنتظر مشاركة التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لفريق الزمالك فى تدريب الفريق اليوم عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب عقب الخسارة من الترجى بهدف نظيف فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

78 دولة تشارك فى بطولة العالم للسلاح بمصر كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن مشاركة 78 دولة بما فيهم المنتخب الوطنى فى بطولة العالم للشباب و الناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل المقبل بإستاد القاهرة .

وضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا برنامج خاص لعبد الله السعيد قائد الفريق، من أجل تجهيزه على أكمل وجه للعودة للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام الرجاء المغربي، المقرر لها يوم الأحد 4 أبريل المقبل، على ستاد محمد الخامس بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.