شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد صلاح يقرأ القرآن قبل إقلاع طائرة المنتخب إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، على قراءة القرآن فى مصحفه الخاص فور استقلاله طائرة المنتخب استعدادا للسفر إلى كينيا لخوض مباراة الخميس المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2022.

ويحرص محمد صلاح دائما على قراءة القرآن اثناء السفر سواء مع منتخب مصر أو مع ناديه تفاؤلا بالقرآن لتحقيق الانتصارات.



محمد صلاح والمصحف

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا ، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى 28 لاعبا للمباراتين وهم:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.