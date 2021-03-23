شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثي يبلغ الزمالك بتأجيل وصوله القاهرة إلى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق إلى القاهرة ليوم الخميس المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم.

يأتي تأخر المثلوثي في العودة بسبب ظروف أسرية خاصة، وحصل المثلوثي على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة، وابلغ إدارة الكرة في النادي اليوم بعدم قدرته علي العودة للقاهرة قبل يوم الخميس المقبل للظروف الاسرية التي يمر بها.

وبهذا يغيب المثلوثي عن مواجهة سيراميكا الودية المقرر لها الجمعة المقبل في ظل عدم مشاركته في اي تدريبات مع الفريق قبل المباراة، علي ان يكون حازم امام هو الظهير الأيمن الاساسي في المباراة نظرا لغياب احمد عيد عن المباراة لمشاركته في معسكر المنتخب الاوليمبي المقام حاليا.

فيما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول المسافرة إلى الجزائر لمواجهة المولودية إلى المستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في اللقاء المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات، على هامش المران اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين لتطبيق بعض الأمور الفنية التي تدرب عليها اللاعبون خلال مران اليوم، وقام المدرب بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، بمشاركة حازم امام العائد من الاصابة.

وحرص كارتيرون على التناوب بين المجموعات في التقسيمة، بحيث تخرج المجموعة التي تستقبل هدفا، وتشارك مجموعة أخرى بدلا منها، فى أطار الحرص على زيادة دوافع اللاعبين نحو تحقيق الفوز ولتكن التدريبات وسيلة تحقيق ذلك.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات اسشفائية للاعبي الفريق في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، واصطحب البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال اللاعبين عقب انتهاء التدريب لأداء الإطالات، والتدريبات الاستشفائية في مجمع الصالات بالنادي.