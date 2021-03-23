شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب "تقرير كامل" عن المتميزين فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز المعاون له إعداد تقرير كامل عن اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بالتنسيق مع طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك في ظل رغبة الجهاز الفني في الاعتماد علي بعض لاعبي قطاع الناشئين في الموسم المقبل لتعويض العجز في صفوف الفريق الأول .

وتتجه إدارة النادي لزيادة الاهتمام بلاعبي قطاع الناشئين بالزمالك وتصعيد اللاعبين للفريق الأول للتغلب علي الازمة المالية التي تسيطر علي النادي وتمنع التعاقد مع لاعبين مميزين في فترات الانتقالات، بخلاف تكوين فريق الامل الذي يضم المميزين من فريقي 99 و 2000 بالزمالك.

وحدد كارتيرون لجهازه المعاون المراكز الهامة التي يحتاج فيها لدعم سريع من قطاع الناشئين وهو الهجوم والوسط المدافع والظهير الأيمن وقلب الدفاع ، وسيكون الاعتماد في المقام الثاني علي لاعبي أندية القسم الثاني وأندية الوسط في الدوري الممتاز لتدعيم المراكز المتبقية.

و يترقب طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، تقرير كارتيرون باحتياجاته في الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك من المراكز داخل الملعب لتدعيمها بلاعبين من قطاع الناشئين بالتنسيق مع بدر حامد مدير القطاع وجمال عبد الحميد المشرف على القطاع، وذلك بناءا على طلب المدرب الفرنسي بضرورة الاعتماد على العناصر الشابة في المباريات المقبلة.

وعقد كارتيرون جلسة مع طارق يحيى لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالخطة التى ستتم خلال الفترة المقبلة بين قطاع الناشئين والفريق الأول، والاستفادة من العناصر المميزة من اللاعبين ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلا، وكشف طارق يحيى لـ"الخليج 365" كواليس الجلسة مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تكوين فريق سيطلق عليه اسم "فريق الأمل" وستكون الغالبية العظمى من عناصر هذا الفريق من اللاعبين مواليد 1999 و2000، على أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام الزمالك مهمة الإشراف على هذا الفريق، الذى سيخوض تدريباته يومين أو ثلاثة فى الأسبوع تحت اشراف جهاز فنى متخصص سيتم تكوينه لاحقًا.