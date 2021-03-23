الأهلي يُجري مسحة طبية قبل انطلاق المران ‏

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري مسحة طبية قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.
وقال مسئولو الأهلي أن جناح صن داونز كان أحد اللابين المُرشحين بقوة لإرتداء القميص الأحمر في يناير الماضي لكن مغالاة النادي الجنوب أفريقي في طلباته المالية حالت دون إتمام الصفقة.
في هذا الشأن ، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن سيرينو لم يعد مطروحاً على مائدة مفاوضات الأهلي الفترة الحالية وليس هناك رغبة في التعاقد معه على الأقل في الفترة الحالية.
وأوضح أمير توفيق أن الجهاز الفني للفريق وقف على المراكز التى تحتاج تدعيم في الفريق الصيف المقبل ويتم العمل على تلبية مطالب الجهاز الفني.