شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري مسحة طبية قبل انطلاق المران ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ ‏مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل ‏عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.‏

وقال مسئولو الأهلي أن جناح صن داونز كان أحد اللابين المُرشحين بقوة لإرتداء القميص الأحمر في يناير الماضي لكن مغالاة النادي الجنوب أفريقي في طلباته المالية حالت دون إتمام الصفقة.

في هذا الشأن ، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن سيرينو لم يعد مطروحاً على مائدة مفاوضات الأهلي الفترة الحالية وليس هناك رغبة في التعاقد معه على الأقل في الفترة الحالية.

وأوضح أمير توفيق أن الجهاز الفني للفريق وقف على المراكز التى تحتاج تدعيم في الفريق الصيف المقبل ويتم العمل على تلبية مطالب الجهاز الفني.