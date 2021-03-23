شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديوهات أفشة تثير ابتسامة محمد صلاح فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهرت علامات الثقة على لاعبى منتخب مصر أثناء تواجدهم فى مطار القاهرة، قبل السفر إلى كينيا على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباراة الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

وظهر محمد صلاح فى حالة من الإسترخاء داخل المطار، كما دخل فى وصلات من الهزار مع زملائه بعد مشاهدة بعض الفيديوهات على أجهزة المحمول، بينما جلس سيد معوض مدرب المنتخب فى جلسة خاصة مع تريزيجيه، بينما دخل باقى اللاعبون فى مناقشات وأحايث جانبية فى المطار قبل السفر.



افشة وصلاح



السولية والننى



الشناوى



حسام حسن



سيد معوض



صلاح



محمد صلاح فى المطار



مصطفى محمد



وصلة هزار بين صلاح وافشة

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول، إلى العاصمة الكينية نيروبي في الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا ، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا استقر الجهاز الفنى على اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.