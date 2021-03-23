شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للطائرة يختار أحمد صلاح نجم الأهلى ضمن أفضل 100 لاعب على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولى للكرة الطائرة نجم منتخب مصر اللعبة و النادى الأهلى أحمد صلاح ضمن قائمة أفضل 100 لاعب على العالم فى ظل مجهوداته و مساهمته فى الإرتقاء باللعبة على الصعيد المحلى والدولى والأفريقى .

ويعد أحمد صلاح من أفضل العناصر الأساسية لمنتخب مصر والذى يحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة على صعيد الكرة الطائرة المصرية .

ونجح مؤخرا أحمد صلاح فى صناعة الفارق لفريقه أمام الزمالك فى قمة الدورى الممتاز الذى شهدت تفوق الأهلى بنتيجة 3 /0 على صالة المقاولون العرب .



أحمد صلاح

وتفوق النادى الأهلى بشكل ملحوظ خاصة فى ظل تألق المخضرم أحمد صلاح فى ظل الرغبة القوية للفريق للعودة للمنافسة على اللقب، حيث يمتلك الآن فريق الأهلى 28 نقطة فى المركز الثانى خلف الزمالك صاحب الـ29 نقطة، إلا أن الأهلى يتبقى له مباراة مؤجلة حال فوزه بها ستعيده فى صدارة الترتيب للدفاع عن اللقب.

كشف أحمد صلاح، لاعب فريق الأهلى للكرة الطائرة، دور الجمهور خلال المرحلة الماضية فى تحفيز اللاعبين عقب الهزيمة أمام بتروجت للفوز على الزمالك ومواصلة الزحف للفوز ببطولة الدورى هذا الموسم.

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ولعب الزمالك 11 مواجهة فاز فى 10 مباريات، بينما لعب الأهلى 10 مواجهات فاز فى 9 وخسر فى مباراة و يتبقى له مباراة مؤجلة .