شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحضر ودية الناشئين و جلسة تحفيز من أسامة نبيه لمدافع الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع رضا محمد ظهير أيمن فريق الشباب بالنادي، والذي تم تصعيده للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وطالب نبيه من محمد رضا التركيز في التدريبات، والتمسك بالفرصة؛ كي يكون في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارتيرون قد قام بتصعيد اللاعب في ظل النقص العددي في الجبهة اليمنى؛ بسبب تواجد أحمد عيد في المنتخب الأولمبي، وسفر حمزة المثلوثي إلى تونس، بخلاف إصابة حازم إمام الذي عاد وشارك في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

وجاء تصعيد رضا محمد ليكون اول خطوات التعاون بين كارتيرون وقطاع الناشئين في الزمالك في اطار الخطة الموضوعة من إدارة النادي والجهاز الفني للاستعانة بالمتميزين من قطاع الناشئين مع تكوين فريق الأمل ليكون فريق الرديف للزمالك ومصنع لنجوم الصف الأول في المستقبل.

في نفس السياق قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعة ودية فريق الشباب أمام كهرباء إسماعيلية.

واتفق طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة على خوض مباراة ودية في الواحدة والنصف ظهر الجمعة القادم، يحضرها الفرنسي كارتيرون لمتابعة العناصر المميزة وتصعيدها لصفوف الفريق الأول.

من ناحية أخرى تقرر انضمام أحمد عبد المقصود للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتولي منصب مدرب الفريق، خلال الأسبوع المقبل، بعد الجلسة التي جمعت عبد المقصود مع فهد عبد العزيز رئيس نادي الصقر السعودي الذى يتولى تدريبه بدوري الدرجة الثالثة السعودي، وشهدت الاتفاق على رحيل المدرب للانضمام لجهاز الزمالك، بعد قيادة فريق الصقر في المباراة حسم تأهله لدوري القسم الثاني أمام فريق الرواد بعد التفوق في لقاء الذهاب ليتبقي مباراة العودة فقط لإعلان صعود الفريق قبل رحيل مدربه.

كشف مصدر مطلع أن طلب كارتيرون انضمام أحمد عبد المقصود لجهازه الفني بالزمالك، يرجع للعلاقة التي جمعت الثنائي أثناء تولي المدرب الفريق تدريب التعاون السعودي، حيث كانت ملاعب الأخير تستضيف تدريبات فريق الصقر الذى يتولى عبد المقصود تدريبه لتنشئ علاقة بين الثنائي ويطلب كارتيرون انضمامه لجهازه الفني.

في سياق آخر، يسافر الجهاز الإداري بنادي الزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس الجاري، للترتيب لاستقبال البعثة البيضاء المنتظر سفرها نهاية الشهر الحالي، استعدادا لمواجهة المولودية بالجولة الخامسة لدور المجموعات الأفريقي.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.