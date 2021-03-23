شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج المنتخب الوطنى قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، إلى العاصمة الكينية نيروبى بعد قليل استعدادا لخوض مباراة الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

س: كم ساعة تستغرقها رحلة الفراعنة إلى كينيا؟

ج: تستغرق رحلة الفراعنة إلى كينيا حوالى 5 ساعات ونصف الساعة، ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى نيروبى فى تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

س: هل سيتدرب المنتخب اليوم فى كينيا؟

ج: لا ، قرر الجهاز الفنى للمنتخب خلود اللاعبين للراحة فور الوصول إلى كينيا مساء اليوم، حيث يتناول اللاعبون وجبة العشاء فى الفندق قبل النوم.

س: متى يتدرب المنتخب فى كينيا؟

ج: يخوض المنتخب مرانه الوحيد فى كينيا فى السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة على ملعب كاسرانى الذى يستضيف اللقاء.

س: ماذا عن الإجراءات الطبية للمنتخب قبل مواجهة كينيا؟

ج: يخضع لاعبو المنتخب لمسحة كورونا فور الوصول إلى كينيا، وتم تعقيم الفندق بالتنسيق مع الاتحاد الكينى لكرة القدم كما تم الاتفاق على تعقيم وتطهير الملعب قبل المران غدا وقبل المباراة الخميس المقبل، كما تم التشديد على منع أى زيارات لفندق المنتخب وعزل اللاعبين فى دور خاص بالفندق مع إقامة كل لاعب فى غرفة منفصلة.

س: هل تشهد المباراة حضور جماهيرى؟

ج: تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الجانب الكينى بإقامة المباراة بدون حضور جماهيرى وفقا لتعليمات الكاف.