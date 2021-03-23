شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إبراهيم رئيس بعثة الزمالك في الجزائر استعدادا للمولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول المسافرة إلى الجزائر لمواجهة المولودية إلى المستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في اللقاء المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لخوض لقاء المولودية بطل الجزائر المرتقب، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في إطار استعدادات الفريق للقاء بطل الجزائر.

من ناحية أخرى قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات، على هامش المران اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين لتطبيق بعض الأمور الفنية التي تدرب عليها اللاعبون خلال مران اليوم، وقام المدرب بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، بمشاركة حازم امام العائد من الاصابة.

وحرص كارتيرون على التناوب بين المجموعات في التقسيمة، بحيث تخرج المجموعة التي تستقبل هدفا، وتشارك مجموعة أخرى بدلا منها، فى أطار الحرص على زيادة دوافع اللاعبين نحو تحقيق الفوز ولتكن التدريبات وسيلة تحقيق ذلك.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات اسشفائية للاعبي الفريق في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، واصطحب البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال اللاعبين عقب انتهاء التدريب لأداء الإطالات، والتدريبات الاستشفائية في مجمع الصالات بالنادي.