مصدر لمصراوي: القلق يسيطر على الجهاز الفني للأهلي بسبب أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تعرض أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي للإصابة خلال فترة تواجده مع منتخب مصر الذي يستعد لختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية هذا الشهر.

وأكد مصدر في الأهلي لمصراوي، أن هناك حالة من القلق الشديد داخل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على أيمن أشرف بعد سفره مع بعثة المنتخب الوطني إلى كينيا، رغم شعوره بالآم في الركبة .

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الظهير الأيسر للأهلي يعاني من خشونه في الركبة وهناك صعوبة في خوضه التدريبات والمباريات في الفترة الحالية .

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي يرفض التدخل في الأمر خاصة أنهم يحترمون بشدة الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني.

وغاب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي التي أقيمت بالدوري بسبب خشونة الركبة وغادر في الشوط الثاني أمام فيتا كلوب التي جرت بالكونغو في دوري أبطال أفريقيا لنفس السبب.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني من مطار القاهرة إلى العاصمة الكينية نيروبي، استعدادا لمواجهة منتخب كينيا في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون يناير القادم.

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، نفس رصيد منتخب جزر القمر وصيف المجموعة، لترجيح الأهداف كفة الفراعنة.