هشام إبراهيم رئيسًا لبعثة الزمالك المسافرة إلى الجزائر لمواجهة المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

اسندت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول المسافرة إلى الجزائر لمواجهة المولودية إلى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي.

ويواجه الزمالك نظيره مولودية الجزائر يوم3 ابريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى صعيد فريق الكرة بنادي الزمالك، يواصل اللاعبون تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

وسيلعب الزمالك لقاء ودي أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في إطار استعدادات الفريق لمواجهة مولودية الجزائر.

ويحتل فريق الترجي صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، متفوقا على المولودية الجزائري صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل فريق توينجيت المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.