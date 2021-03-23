آس: يوفنتوس لا يمانع رحيل رونالدو.. بشرطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة آس الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي ستفتح الباب أمام رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرطين.

وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة بعد خروج يوفنتوس من منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، وارتبط بالرحيل عن يوفنتوس وسط شائعات تشير باحتمالية عودته إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته "آس" فإذا أعلن رونالدو رغبته في الرحيل عن بيانكونيري وتقدم ناديا لضمه بعرض لا يقل عن 25 مليون يورو فلن تمانع إدارة النادي الإيطالي رحيل البالغ من العمر 36 عاما.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفنتوس سينتظر ما سيحدث خلال فترة الميركاتو الصيفي، وإذا لم يأت عرضا مناسبا للاعب البرتغالي فإن إدارة النادي الإيطالي سترحب ببقائه في تورينو خلال الموسم الأخير في عقده.

جدير بالذكر أن رونالدو انتقل إلى صفوف يوفنتوس مطلع موسم 2019/2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وتُوج البرتغالي مع فريقه ببطولتي دوري إيطالي.