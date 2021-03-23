الأهلي يزين مدرج التتش بلوحة الشهداء (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قامت إدارة النادي الأهلي بوضع لافتة كبيرة تحمل صور شهداء مذبحة بورسعيد في مدرجات ملعب مختار التتش لشهداء بورسعيد تخليدا لذكراهم .

وقال مصدر بالأهلي لمصراوي، "إن هذا الأمر نوعًا من التكريم لشهداء الأهلي تقديراً لمكانتهم خاصة وأن تضحيتهم بأرواحهم كانت مرتبطة بفريق الكرة.

وأضاف: "وجود صور هؤلاء الشهداء -الذين ضربوا مثالاً في التضحية- بملعب التتش سيكون حافزاً لكل اللاعبين الذين يتدربون في الملعب على مدار كل الأجيال ودافعاً لهم لبذل أقصى جهد من أجل النادي وجماهيره الوفية.

وسبق وأكد محمود الخطيب رئيس النادي أن هذا الاقتراح لقى قبولاً كبيرا، كما يقوم المستشار الهندسي لمجلس الإدارة بوضع تصوّر آخر لصور الشهداء مُقترنة بشعار النادي الأهلي على مساحة كبيرة بملعب التتش وذلك للعرض على مجلس الإدارة لإختيار التصميم الأمثل الذي يليق بالأهلي وشهداؤه.