مدرب كينيا: مصر ليست محمد صلاح فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال جاكوب "جوست" مولي، المدير الفني للمنتخب الكيني إن المنتخب المصري لا يمكن اختصاره في محمد صلاح فقط، كما إنه رفض الحديث عن نجم كينيا فيكتور وانياما.

ويتأهب المنتخب المصري لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل لحساب الجولة الخامسة من المجموعة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في الكاميرون.

وقال مولي المدير الفني للمنتخب الكيني من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء: "منتخب مصر يأخذ هذه المباراة على محمل الجد، هي مهمة للفراعنة لذلك فإنها لن تكون سهلة علينا، نحن نواصل العمل الجاد على أمل تحقيق نتيجة جيدة في هذه المباراة."

وشهدت قائمة المنتخب المصري التي تستعد للمواجهة، تواجد محمد صلاح نجم ليفربول لأول مرة منذ فترة.

وعن تواجد نجم ليفربول في القائمة قال: "كما قولت لك مصر تأخذ هذه المباراة على محمل الجد، لكن ليس من العدل أن نختصر مصر في اسم محمد صلاح، بالتأكيد صلاح يملك خبرة كبيرة بحكم تواجده في ليفربول وسنبذل أقصى جهد من أجل إيقاف خطورته لكن منتخب مصر به العديد من العناصر الجيدة، لا يمكن أن نغفل لاعب مثل تريزيجيه."

وأعلن المدرب الكيني، قائمة المنتخب المعروف بـ"الهارمبي ستارز" ولم تعرف هذه القائمة تواجد نجم توتنهام السابق وإمباكت مونتريال الحالي فيكتور وانيما.

وبسؤال المدرب عن سبب غياب وانياما رد المدرب باقتضاب: "لا تسألني عن وانياما يمكنك أن تطرح أي سؤال عن أي لاعب متواجد في المعسكر حاليًا، لا تسألني عن أي لاعب غير موجود، كما أنه من الصعب أن أشرح سبب عدم تواجد فيكتور الآن."

ويحتل المنتخب المصري صدارة هذه المجموعة برصيد 8 نقاط وهو نفس رصيد نقاط جزر القمر التي سيواجهها أبناء المدرب حسام البدري في الجولة الأخيرة في القاهرة.