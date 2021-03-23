الامارات | فريق ألماني ينفي التعاقد مع نجم سابق لريال مدريد لتدريبه

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ألماني ينفي التعاقد مع نجم سابق لريال مدريد لتدريبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن النجم السابق لريال مدريد، ومنتخب إسبانيا، تشابي ألونسو لن يتولى تدريب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم.

وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "كيكر" الألمانية اليوم أن المدرب الإسباني (39 عاما)، ليس هو المرشح الأبرز بالنسبة للمدير الرياضي لجلادباخ، ماكس إبيرل.

وكانت "بيلد" و"شبورت بيلد" الألمانيتان ذكرتا أمس أن ألونسو سيتولى تدريب جلادباخ في الموسم الجديد خلفا لماركو روزه، لكنهما تراجعتا بعد ذلك عن الاتفاق المزعوم بين جلادباخ وألونسو.

تجدر الإشارة إلى أن روزه يعتزم الرحيل عن جلادباخ ليتولي تدريب فريق بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل. من جانبه، قال متحدث باسم جلادباخ:" نحن سنواصل عدم التعليق على الشائعات". وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن إبيرل يجري مفاوضات مع ألونسو ومع مرشح آخر على الأقل، ومن غير المتوقع التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن ألونسو المحترف السابق ضمن صفوف بايرن ميونخ لديه العديد من العروض لكنه مهتم بتولي تدريب جلادباخ.

ويتولى ألونسو تدريب فريق الصف الثاني بنادي ريال سوسييداد منذ عام 2019، وذلك بعد مسيرة حافلة كلاعب شهدت تتويجه محليا وأوروبيا بدوري الأبطال مع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني إلى جانب تتويجه مع المنتخب الإسباني بلقب يورو 2008 ويورو 2012 وكأس العالم 2010 .

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