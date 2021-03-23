شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يطبق نظام اليوم الكامل في معسكر السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تطبيق نظام اليوم الكامل في المعسكر المغلق للفريق، المقامة بأحد الفنادق الخاصة في محافظة السويس، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانا صباحيا في تمام الساعة السابعة، على أن يخوض مرانا مسائيا في السادسة، وذلك لزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين، والارتفاع بمعدل اللياقة البدنية لكافة عناصر الفريق، قبل العودة للدوري.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا مرانا صباحيا على ملعب استاد السويس الجديد، وجاء التدريب خططيا، شرح خلاله هيثم شعبان المدير الفني للفريق بعض الجمل الفنية، وتدرب اللاعبون عليها.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.