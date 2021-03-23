شكرا لقرائتكم خبر عن «المنتخب» يحذر زيزو واللاعبين من السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر محمد بركات مدير الكرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم أحمد سيد زيزو من الصورة التي نشرها مع الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبى الأهلي وهو ما استفز جماهير الزمالك.

وطالب بركات زيزو بالتركيز في معسكر المنتخب وعدم إثارة أي مشاكل، كما طلب مدير الكرة من اللاعبين عدم استغلال السوشيال ميديا لاستفزاز جماهير الناديين، مؤكدا أن المنتخب الوطني في مهمة يجب التركيز من أجلها حتى يحصد النقاط الثلاث أملا في التأهل لأمم أفريقيا .

ويحل المنتخب الوطني خلال هذه المباراة ضيفًا على نظيره الكيني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

ويستضيف مركز موي الدولي الرياضي بالعاصمة نيروبي والذي يتسع لاحتضان 60 ألف متفرج، لقاء منتخب مصر ضد نظيره الكيني.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.