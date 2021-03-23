شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يخشى من ارتفاع درجة الحرارة في نيروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخشى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني من ارتفاع درجة الحرارة في نيروبي استعدادا لمواجهة كينيا وسط إجراءات احترازية مشددة خوفا من فيروس كورونا، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم إجراء تدريبات بدنية قوية.

وظهر «مو» ومصطفى محمد ومحمد مجدي أفشة بمستوى طيب خلال التدريبات، وطلب البدري في التدريبات ضرورة الاعتماد على الاختراقات من طرفي الجنب من أجل استغلال جدارة مصطفى محمد في ضربات الرأس.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الكيني في 25 مارس في الجولة الخامسة من التصفيات القارية.