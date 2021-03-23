شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحظى باهتمام إعلامي كبير في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حظى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي باهتمام كبير من وسائل الإعلام والجماهير التي تواجدت في مطار نيروبي لمشاهدة النجم العالمي وسط لاعبي المنتخب.

وينتظر أن يقود «مو» المنتتخب الوطني خلال مواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل من أجل الحفاظ على صدارة الفراعنة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما تحتل كينيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط في المجموعة السابعة.

ويحل المنتخب الوطني خلاله هذه المبارة ضيفًا على نظيره الكيني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

يستضيف مركز موي الدولي الرياضي بالعاصمة نيروبي والذي يتسع لاحتضان 60 ألف متفرج، لقاء منتخب مصر ضد نظيره الكيني.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.