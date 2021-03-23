شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يفاضل بين النني وطارق حامد أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر بالجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم أن حسام البدري لايزال يفاضل بين الدفع بمحمد النني بجوار طارق حامد أو بحمدي فتحي، خصوصًا أن المدير الفني يرغب في وجود محوري ارتكاز يغلب على أدائهما الطابع الدفاعي خوفًا من الإجهاد الذي يتعرض له اللاعبون، إلى جانب أن وجود عمرو السولية في مركز الوسط المدافع سيحرم محمد صلاح من ارتداء الشارة التي لم تحسم بشكل نهائي باعتبار أن السولية أقدم اللاعبين في الوقت الحالي.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الكيني يوم الخميس 25 مارس في الجولة الخامسة من التصفيات القارية.