شكرا لقرائتكم خبر عن خوان جاسبارت: لو أملك القرار سأضم محمد صلاح لبرشلونة بالتأكيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خوان جاسبارت رئيس برشلونة السابق، إنه يتمنى انتقال محمد صلاح إلى برشلونة، لكنه لا يملك قرار ضمه من عدمه.

وأضاف جاسبارت في تصريحات تليفزيونية: «لم أشاهد صلاح يلعب بشكل مباشر، لكنه لاعب كبير وقرأت كثيرًا عنه وأتمنى انضمامه لبرشلونة بكل تأكيد، لكنني لا أملك ذلك فالجهاز الفني لبرشلونة فقط من يملك القرار».

وتابع جاسبارت: «أنا غير مقتنع بأن بريميرليج أقوى من الليجا، المنافسة بين جميع الفرق مميزة، لكني أرى أن الدوري الإسباني هو الأفضل بين الدوريات الأوروبية، وليس مقياسا تواجد 3 فرق إنجليزية في ربع نهائي دوري الأبطال مقابل فريق إسباني وحيد وهو ريال مدريد».

وأوضح جاسبارت: «على سبيل المثال كان ليفربول مسيطرا في الموسم الماضي على اللقب المحلي، لكن الوضع تغير تماما في الموسم الحالي، مانشستر سيتي يسيطر حاليا على البطولات المحلية، هو فريق متكامل، وبيب جوارديولا (مدرب سيتي) يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم تحقيق الفوز في أي وقت».

كان عدة تقارير قد أشارت إلى رغبة محمد صلاح في الانتقال إلى ريال مدريد أبو برشلونة وخوض تجربة جديدة بعد 3 مواسم في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.