شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطبق نظام اليوم الكامل في معسكر السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، تطبيق نظام اليوم الكامل في المعسكر المغلق للفريق، المقامة بأحد الفنادق الخاصة في محافظة السويس، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وخاض الفريق مرانا صباحيا في تمام الساعة السابعة، على أن يخوض مرانا مسائيا في السادسة، وذلك لزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين، والارتفاع بمعدل اللياقة البدنية لكافة عناصر الفريق، قبل العودة للدوري.

وخاض لاعبو سيراميكا مرانا صباحيا على ملعب استاد السويس الجديد، وجاء التدريب خططيا، شرح خلاله هيثم شعبان المدير الفني للفريق بعض الجمل الفنية، وتدرب اللاعبون عليها.