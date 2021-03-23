اخبار الرياضه

سيراميكا يطبق نظام اليوم الكامل في معسكر السويس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطبق نظام اليوم الكامل في معسكر السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، تطبيق نظام اليوم الكامل في المعسكر المغلق للفريق، المقامة بأحد الفنادق الخاصة في محافظة السويس، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وخاض الفريق مرانا صباحيا في تمام الساعة السابعة، على أن يخوض مرانا مسائيا في السادسة، وذلك لزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين، والارتفاع بمعدل اللياقة البدنية لكافة عناصر الفريق، قبل العودة للدوري.

 

وخاض لاعبو سيراميكا  مرانا صباحيا على ملعب استاد السويس الجديد، وجاء التدريب خططيا، شرح خلاله هيثم شعبان المدير الفني للفريق بعض الجمل الفنية، وتدرب اللاعبون عليها.

 

ويستعد سيراميكا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من إبريل المقبل على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا مباراة ودية مساء الجمعة المقبل، أمام نادى الزمالك على ملعبه بميت عقبة، فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا لتجهيز لاعبيه لمباراة الإسماعيلي المقبلة، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية

 

وكان حقق فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، فوزاً على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي، باستاد جهاز العسكرى في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات مسابقة الدورى العام ، سجل هدفى الطلائع أحمد سمير وعبد الرحمن زولا، وسجل هدف سيراميكا رجب عمران.

 

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا