شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: استبعاد بانون وبن شرقي من المغرب غير مقنع ويجب مساندة البدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن استبعاد الثنائي المغربي، بدر بانون مدافع الأهلي، وأشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك، من قائمة منتخب المغرب التي تستعد لخوض تصفيات الأمم الأفريقية هو أمر غير مفهوم، وقال أيمن يونس عبر برنامج "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت إف إم: في لاعبين دوليين وهذا الأمر لا يرتبط بأنه لعب بشكل جيد في الدوري أو لا، وبن شرقي وبانون لاعبان دوليان، وهذا سبب حزن أشرف بن شرقي، وكذلك بدر بانون بعد استبعادهما من منتخب المغرب، وعندما تحدث مدرب المغرب عن سبب استبعاد بانون لم يكن مقنعاً.

وعن الانتقادات التي وجهت لحسام البدري مدبر الفراعنة قال الفيسلوف: لا يوجد مبرر للهجوم الكثيف على الجهاز الفني للمنتخب، بسبب الاختيارات الفنية، فهناك مراكز ثابتة مثلا في حراسة المرمى بالتأكيد سيلعب الشناوي، وفي الهجوم سيتواجد مصطفى محمد، ويجب دعم حسام البدري.

واختتم: من حق جماهير الأهلي أن يفخروا بإدارتهم في ظل ظروف صعبة وأزمات وفروا الاستقرار الكامل للاعبي النادي.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا ، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا استقر الجهاز الفنى على اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى 28 لاعبا للمباراتين وهم:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - عبد الله جمعة -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.